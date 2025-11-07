TMW Radio Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Vanoli a Firenze cosa potrà fare?

"Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. È un allenatore molto valido che ha dimostrato nella propria carriera di saperci fare. Il 3-5-2 è il modulo che predilige e la speranza ora è che la Fiorentina possa riprendersi sin da subito".

La missione di De Rossi al Genoa invece quanto è complicata?

"È una scelta coraggiosa credo che Daniele avesse una grande voglia di tornare in panchina. Il destino ha voluto poi che la prossima sfida sarà con la Fiorentina, altra società a cui era stato accostato. Spero che possa essere un'esperienza positiva, sia per lui che per il suo staff. È fortunato perché va in una piazza che come lui vive di calcio. È un binomio giusto.

Nella Roma Dovbyk partecipa di più alla manovra, mentre Soulé incide di più quando non c'è Dybala. Che ne pensi?

"Soulé sta facendo bene ed è un'arma importantissima per la Roma. Il fatto che incida di più quando non c'è Dybala può essere solo un caso. Comunque continuo a pensare che la squadra sia importante e che lotterà fino alla fine per un posto in Champions. Anche ieri ho visto una squadra ben messa in campo e capace di lottare. Sento dire che la Roma sia incompleta ma io penso sia giusta per il campionato che deve condurre".

In partite come quella di Glasgow giusto guardare anche la prestazione oltre che il risultato?

"Certo. La Roma poi ha vinto in un ambiente difficile, nonostante il valore dei Rangers non sia più lo stesso di una volta. Capisco invece quando un allenatore come Chivu si arrabbia quando l'Inter batte il Kairat ma senza brillare. In Europa bisogna stare molto attenti a chiunque. Basti vedere il Pafos che ha battuto il Villarreal".

Il Bologna ospita il Napoli nel prossimo turno. Cosa può uscire fuori da questa sfida?

"Sarà un partita più complicata da affrontare oper il Napoli che non per il Bologna. Questa gara conterà molto per Conte, perché se non dovesse vincere si aprirebbe un periodo di mini crisi che non sarebbe un buon segnale. Per vincere gli azzurri dovranno fare una grande prestazione e ad oggi non vedo le prospettive per una vittoria facile".

Per la Lazio sarà proibitiva la sfida contro l'Inter?

"La Lazio è da parecchie settimane che ottiene dei risultati positivi, anche se a volte oltre le prestazioni. È una partita difficilissima e se dovesse arrivare un risultato positivo penso che potrebbe essere più per demeriti dell'Inter che non per meriti della Lazio".

La vittoria dell'Atalanta a Marsiglia può segnare una svolta?

"Può darsi. L'Atalanta ha fatto bene e ritengo che sia una squadra forte. Il mio unico punto interrogativo resta sull'allenatore, anche se in conferenza ha detto cose interessanti. Penso comunque che l'Atalanta debba fare un campionato diverso rispetto a quello che sta facendo ora".