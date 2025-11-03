L'ex Lazio Bonanni: "Non sono d'accordo con Sarri. Insigne? Serve un giocatore pronto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Bonanni ha parlato della formazione biancoceleste: "Non sono d’accordo quando Sarri parla di giocatori che non giocano da tanto e quindi vanno in difficoltà - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Probabilmente la squadra non è quella che vuole, ma è in grado di battere il Pisa. Bisogna fare di necessità virtù e lui lo sta facendo, ma sempre rimarcando che deve fare cose diverse con una squadra che non è la sua. Secondo me ha la squadra per poter puntare a un piazzamento europeo, non si è rinforzata perché le altre hanno fatto mercato.

Io mi metto nei panni di un giocatore che costantemente sente dire che non fa parte della squadra che il mister vorrebbe. Secondo me andrebbero coccolati ancora di più. Non amo questo suo modo di parlare. A livello comunicativo sbagli ad andare in televisione e dire sempre le stesse cose. Se lo pensa secondo me lo deve fare nello spogliatoio.

Mi aspetto di più da quelli che sono i leader della squadra. Zaccagni deve dare di più dal punto di vista tecnico, dei gol e degli assist, di quella giocata che fa la differenza. Guendouzi deve continuare a essere il lottatore che è sempre stato. Mi dispiace quando ha degli atteggiamenti un po’ nevrotici e fa credere all’esterno di presunte problematiche che o non ci sono o deve essere bravo a nascondere. Sono due giocatori che vorrei sempre nella mia squadra.

Insigne? La situazione Insigne è difficile, bisogna capire cosa vorrebbe l’allenatore. Se vuole un giocatore pronto direi che non è lui il nome, se vuole un giocatore che lo conosce sì. Io credo che alla Lazio serva un giocatore pronto che arrivi e possa restare anche il prossimo anno. Lo prendi, ma con quali aspettative? In quel ruolo c’è anche Zaccagni. Il giocatore fino a un anno e mezzo fa mi piaceva tantissimo, oggi non lo so".