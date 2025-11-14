TMW Radio Bonanni: "Stiamo vicini all'Italia. Yildiz? Non vale i 6 mln che chiede"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Italia, quanta fatica contro la Moldova:

"Più difficile una contestazione per una Nazionale che per un club. C'è il dispiacere di un allenatore che ha sempre vinto da quando è arrivato. Nel primo tempo ha sbagliato gol importanti. Dobbiamo stare vicino a questa squadra perché non possiamo non andare ai Mondiali. Io credo che questa Nazionale abbia dei valori. Siamo un po' carenti come attaccanti centrali, ma per il resto è una buonissima Nazionale, non così scarsa come ci vogliono far credere".

Berardi andrà in una big?

"Lui ha avuto tante possibilità, anche in Nazionale ha fatto un buon Europeo. E' un giocatore che anche oggi può fare comodo, ma credo che Politano e Orsolini in quel ruolo siano più forti e funzionali. Berardi oggi vale di più di Chiesa. Ma è un paragone che non si può fare perchè Chiesa in pratica non gioca da un anno".

Yildiz, il rinnovo è già un caso?

"Due cose da dire: se mi chiedi se è giusto rinnovare a certe cifre importanti, dico di no. Al di là dei quattro anni ancora alla scadenza, credo debba dimostrare ancora tanto e serve un periodo di crescita per lui e per la Juve. Per me poi non vale 6 mln a stagione a prescindere Yildiz, come 12 Vlahovic o 6 David. Il procuratore fa bene a battere cassa, perché se David guadagna 6 e Vlahovic 12, lui è il 10 della Juve ed è giusto che batta cassa".