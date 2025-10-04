Bonny per Lautaro, l'Inter la sblocca subito a San Siro: 1-0 sulla Cremonese al 6° minuto
Al sesto minuto di gioco della sfida contro la Cremonese, l'Inter la sblocca a San Siro: Barella recupera palla su Sanabria, poi serve in profondità Bonny che pesca Lautaro libero in mezzo, il Toro non sbaglia.
