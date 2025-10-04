La Torres oltre il risultato. Nel pre gara del 'Vanni Sanna' vengono celebrati i nonni
Come ormai noto, giovedì 2 ottobre si è festeggiata la Giornata Mondiale dei Nonni, che la Torres ha deciso di celebrare anche quest'oggi, invitando in campo, prima della sfida contro la Sambenedettese...undici nonni! Tra i quali ha figurato anche uno storico ex giocatore rossoblù, Martino Zaccheddu, portiere dei sardi tra gli anni '60 e '70 con oltre 200 presenze collezionate. Un momento molto emozionante, immortalato chiaramente anche dagli scatti fotografici, che andiamo ad allegare con gentile concessione del club.
Unica nota storta del tutto, per la formazione di mister Michele Pazienza, il ko subito. Solo per cronaca, andiamo a vedere quanto accaduto nel Girone B:
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Vis Pesaro 0-1
1' Giovannini (V)
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti