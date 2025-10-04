Sampdoria-Pescara, i convocati di Vivarini: non ancora a disposizone Caligara e Tsadjout

Vigilia di gara per il Pescara, che domani farà visita a una Sampdoria fanalino di coda della classifica: il match, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B, si giocherà al 'Ferraris' di Genova, con fischio di inizio fissato alle ore 17.15.

Nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico degli abruzzesi Vincenzo Vivarini: "Sappiamo di affrontare un avversario di valore, ma dobbiamo andare a fare battaglia per portare a casa un risultato che per noi sarebbe importantissimo. Il Marassi sarà pieno, ma noi vogliamo il risultato a tutti i costi [...] Lo spirito del gruppo è positivo e il fatto di aver sempre segnato è il frutto del nostro atteggiamento. Dobbiamo continuare su questa strada, con attenzione e determinazione". A ogni modo, ci sarà da fare i conti con le assenze, perché per il match di Marassi non saranno disponibili Caligara e Tsadjout, che torneranno a disposizione del trainer dopo la seconda sosta per le Nazionali, prevista per la prossima settimana.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Deplanches, Profeta, Saio;

DIFENSORI: Brosco, Capellini, Corazza, Corbo, Giannini, Gravillon, Letizia, Pellacani;

CENTROCAMPISTI: Brandes, Dagasso, Graziani, Meazzi, Oliveri, Olzer, Squizzato, Valzania;

ATTACCANTI: Cangiano, Di Nardo, Merola, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra.