Convocati Italia: forfait di Zaccagni, al suo posto il ct Gattuso chiama Piccoli della Fiorentina
Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento con la squadra biancoceleste, che lo rende dunque indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).
Piccoli al posto di Zaccagni - Al suo posto - si apprende dai canali ufficiali della FIGC - il ct Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.
Questo l'elenco completo dei convocati dell'Italia:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).