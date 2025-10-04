Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Allegri: "Nessuna rivincita contro la Juve. Tomori a disposizione, Leao in crescita"

Oggi alle 11:53Serie A
di Giacomo Iacobellis

Mister Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa il big match di domani, valido per il sesto turno di Serie A, contro il suo passato: Juventus-Milan, allo Stadium, ore 20.45. Segui come di consueto il live di TMW con tutte le sue dichiarazioni in tempo reale!

11.30 - Inizia la conferenza stampa di mister Allegri: "È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi".

Sarà una partita speciale per lei?
"Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Quello che conta realmente è la gara, poi è inutile ripetere sempre le stesse cose perché altrimenti si diventa anche patetici. Ho passato otto anni alla Juve, adesso sono cinque al Milan e speriamo di arrivare a otto anche qui. Domani ci sono tre punti in palio contro una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e un ottimo allenatore".

Non c'è il rischio di sbagliare panchina domani allo Stadium?
"No, perché hanno invertito le panchine (ride, ndr) dello Stadium. Per me andare in panchina è sempre una grande emozione. Noi dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo: riportare il Milan in Champions".

Cosa le ha detto Dan Peterson?
"Ci siamo confrontati su com'è cambiato il basket e com'è cambiato il calcio. È stato bello parlare con un personaggio di questa caratura, ha ancora una carica importante a oltre 90 anni. C'è sempre da imparare da uno come lui".

Sente voglia di rivincita nei confronti della Juve?
"Non è una rivincita. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Domani non è una rivincita, sarà una bella partita. Fortunatamente andrò in panchina, mi sembrava strano l'altro giorno dopo le squalifiche che ho preso (ride, ndr). Dovremo fare una bella partita tatticamente. Difesa? Contro il Napoli abbiamo difeso bene, ma potevamo fare meglio come nell'azione del rigore".

Come sta Tomori? E Leao?
"Tomori è a completa disposizione. Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Rafa sta crescendo di condizione, così come Nkunku".

Domani le andrebbe bene un pareggio?
"Per raggiungere l'obiettivo finale serve un certo numero di punti. Di solito per il quarto posto servono 74-75 punti. Domani dobbiamo giocare una partita molto tecnica: loro pressano tanto, hanno fatto sempre gol, hanno giocatori importanti. Quando ci sono gare così, di solito vengono fuori belle partite, sono gare belle da giocare".

Domani a sinistra ci sarà Bartesaghi? È pronto per un big-match?
"Ho fiducia in lui come in tutti i giocatori della rosa. Domani giocherà o Bartesaghi o Athekame, che può giocare anche a sinistra".

Luis Enrique preferisce guardare le partite dalla tribuna...
"Io preferisco vivere la partita dalla panchina. Domani andiamo a Torino per fare risultato".

Gli ultimi minuti contro il Napoli sono stati intensi per lei, ce l'hanno ricordato le immagini social del calcio al pallone.
"Devo migliorare, ma non a calciare il pallone perché l'ho colpito veramente bene. La cosa importante era portare a casa la vittoria".

Che sogni ha per il futuro?
"Domani c'è una partita, poi ce ne sarà un'altra. Si parla tanto di progetti, ma nel calcio conta vincere le partite, altrimenti non vai da nessuna parte".

Ha già scelto chi giocherà contro la Juve?
"Oggi c'è l'ultimo allenamento. La prima valutazione sarà su Tomori, gli altri stanno tutti bene. Non dimentichiamo che i cambi sono fondamentali. Ai ragazzi ho detto che la cosa importante è vincere le partite. Oggi deciderò chi far giocare".

Leao è pronto per fare il grande salto?
"Leao deve iniziare ancora la stagione praticamente. Ha grande voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue mani. Leao sa che è una stagione importante per lui. C’è un vecchio detto: aiutati che Dio ti aiuta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui".

Com'è il momento del Milan dopo il Napoli?
"La Juve ha un punto in meno e domani c'è lo scontro diretto. Dobbiamo continuare a lavorare. Manca ancora tanto, dobbiamo fare un passo alla volta, non abbiamo vinto il campionato o raggiunto la Champions. Serve equilibrio".

Come ha ritrovato Rabiot?
"Rabiot l'ho trovato cresciuto rispetto a quando era con me alla Juve. Ma è normale che sia maturato".

Che stagione è? Andrete avanti a giocare così?
"Stiamo giocando in questo modo al momento, magari tra tre mesi giocheremo diversamente e farò altre scelte. L'unica cosa che non cambia è l'obiettivo finale e arrivare a marzo in buona posizione per giocarci qualcosa".

Gabbia ha ritrovato la Nazionale.
"Non lo conoscevo. Ho imparato che fino a che non li alleni, è difficile dare giudizi esterni sui giocatori. Ho trovato un ragazzo con margini di crescita, è un ragazzo responsabile che ha ottime qualità. Se un giocatore va in Nazionale, siamo contenti".

Come stanno Ricci e Nkunku?
"Sono contento di Ricci, che può giocare davanti alla difesa e da interno, è cresciuto tanto. Nkunku è cresciuto fisicamente".

Questa Juve è più forte della sua ultima Juve?
"Il calcio è cambiato tanto, non si possono fare paragoni con il passato. È una Juve diversa, come questo è un Milan diverso da quello che ho allenato la prima volta".

Quando rientrerà Jashari?
"Spero presto. Credo ci voglia ancora un mesetto, ha iniziato a correre sulla sabbia ma serve ancora un po' di pazienza".

Come si inserisce Leao in una squadra che funziona bene e vince?
"Ho imparato una cosa: dire 'domani faccio questo perché è il momento di cambiare non va bene'. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo“.

11.59 - Finisce qui la conferenza stampa di Allegri prima della Juventus. Grazie per aver seguito il live di TMW!

