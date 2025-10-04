Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate

Non si vuole fermare un sorprendente Ascoli, che anche quest'oggi ha vinto, con un rotondo 4-1 sul Bra. Classifica eccellente quella formazione bianconera, ma quel che oggi fa la storia non è quanto finora detto, bensì quell'1, quel gol siglato dalla formazione piemontese: il perché è presto spiegato. La rete messa a segno da Vittorio Chiabotto, 18 anni compiuti a luglio, interrompe infatti i clean sheet dell'Ascoli, che subisce la prima rete quando la Serie C è giunta all'8 giornata della stagione 2025-2026.

Un gol arrivato al 94', quando ci prova Tuzza da posizione defilata e Vitale respinge, ma Chiabotto è lesto sulla ribattuta. Niente di grave, prima o poi sarebbe dovuto succedere.

Intanto, guardiamo anche nel complesso quello che è il raggruppamento delle due formazioni:

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Campobasso-Vis Pesaro 2-1

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C)

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti