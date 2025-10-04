Cade la serie di clean sheet dell'Ascoli. I bianconeri subiscono il primo gol dopo otto giornate
Non si vuole fermare un sorprendente Ascoli, che anche quest'oggi ha vinto, con un rotondo 4-1 sul Bra. Classifica eccellente quella formazione bianconera, ma quel che oggi fa la storia non è quanto finora detto, bensì quell'1, quel gol siglato dalla formazione piemontese: il perché è presto spiegato. La rete messa a segno da Vittorio Chiabotto, 18 anni compiuti a luglio, interrompe infatti i clean sheet dell'Ascoli, che subisce la prima rete quando la Serie C è giunta all'8 giornata della stagione 2025-2026.
Un gol arrivato al 94', quando ci prova Tuzza da posizione defilata e Vitale respinge, ma Chiabotto è lesto sulla ribattuta. Niente di grave, prima o poi sarebbe dovuto succedere.
Intanto, guardiamo anche nel complesso quello che è il raggruppamento delle due formazioni:
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Vis Pesaro 2-1
1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C)
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti