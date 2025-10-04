Padova, Bortolussi: "Dispiace per il risultato, a Bari abbiamo fatto una grande gara"

Il Padova torna a casa con una sconfitta dal campo del Bari, ma con la consapevolezza di aver disputato una prestazione di livello. Autore del gol biancoscudato, Mattia Bortolussi ha analizzato così il match nella conferenza stampa post-partita.

"C’è rammarico, avevamo fatto una gran partita - ha esordito il calciatore -. Venire a giocare qui non è mai semplice e penso che la squadra abbia dimostrato coraggio e personalità. Ci portiamo a casa l’atteggiamento e la prestazione, che restano un punto di partenza importante. Il gol? Ho ricevuto una bella palla e ho calciato subito vedendo lo spazio verso la porta", ha raccontato l’attaccante.

Il centravanti ha poi riflettuto sulle occasioni mancate: "Forse dovevamo chiuderla prima, ma con i se non si va avanti - ha aggiunto -. In queste gare serve concretezza nei momenti decisivi, e ci è mancata un po’ di lucidità. Però la squadra ha dato tutto e non possiamo rimproverarci molto. Ci teniamo stretta la prestazione, che resta di valore".

Infine, un riconoscimento agli avversari: "Il Bari è una squadra costruita per vincere. Ha qualità, fisicità ed esperienza, e questo alla lunga fa la differenza. Noi però abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque: ripartiamo da qui, con fiducia e con la voglia di crescere ancora", ha concluso.