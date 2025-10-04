Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter-Cremonese 4-1, le pagelle: Bonny sembra Thuram, Dimarco spacca, Bonazzoli fa il bis

Inter-Cremonese 4-1, le pagelle: Bonny sembra Thuram, Dimarco spacca, Bonazzoli fa il bisTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:00Serie A
di Daniele Najjar

Risultato finale: Inter-Cremonese 4-1

INTER (a cura di Daniele Najjar)

Sommer 6 - Spettatore non pagante dello show nerazzurro. Unica sollecitazione su un tiro di Floriani Mussolini deviato, sul quale non si fa sorprendere, poi sul gol di Bonazzoli può poco.

Akanji 7 - C'è poco da gestire difensivamente, ma lo fa con una autorità che trasmette fiducia al reparto ed all'intera squadra. Come dire: 'Tutto sotto controllo, da questa parte'.

De Vrij 7 - Vale quanto detto per Akanji, non è che De Vrij pecchi in quanto ad autorevolezza e tranquillità nel gestire ogni situazione. E solo un miracolo di Silvestri gli impedisce di segnare di testa.

Bastoni 6,5 - Stranamente non mette a referto alcun assist nell'abbuffata nerazzurra, ma il suo apporto è di alta qualità.

Dumfries 6 - Corsa su e giù come sempre, un po' di meno precisione del solito nell'ultimo passaggio. Esce arrabbiato, non solo con sé stesso. (Dal 53' Luis Henrique 6 - Condizioni ideali per entrare con meno pressione per far vedere le proprie qualità. Buono spezzone di gara, senza acuti, ma utile per farlo abituare a vestire questa maglia).

Frattesi 6,5 - Moto perpetuo in mediana, non era facile entrare con serenità dopo una prima parte di stagione da 'Chi l'ha visto?'. Mostra tutta la sua fame e voglia.

Barella 7,5 - Brillante ed esempio per dedizione e lavoro per i compagni. Avvia due dei quattro gol, quello che realizza lui è un premio, un regalo che Bonny gli fa e che lui scarta con gioia.

Mkhitaryan 7 - Non solo la solita geometria da professore, oggi anche tanta, tanta sostanza. Esce fra grandi applausi.(Dal 74' Diouf 5,5 - Ingresso timido e perde una palla sanguinosa che porta al gol).

Dimarco 8 - Quanti assist ha fatto? Ufficialmente uno, con un gol, ma potevano essere davvero 5 o 6 considerando i palloni che ha messo al centro sempre con la stessa precisione chirurgica. Ah, c'è anche un bel gol da fuori area. Unica pecca, non chiude la diagonale nel gol di Bonazzoli).

Bonny 8 - Torna titolare e fa capire che sì, può dire la sua per l'Inter pur non essendo Thuram. Subito un assist, poi il gol del raddoppio da rapace d'aera, poi altri due assist, il terzo per Barella in particolare è una delizia.(Dal 61' Pio Esposito 6,5 - Entra nel pieno della festa, regala movimenti preziosi ai compagni e va anche a concludere in porta, di testa. Spezzone che si somma all'esperienza che sta accumulando sotto la guida di Chivu).

Lautaro Martinez 7 - Pronti-via e tanto per gradire si erge al quinto posto di sempre nella classifica all-time dei marcatori dell'Inter. Poi solita prestazione di lavoro e sponde per i compagni.(Dal 75' Sucic s.v.).

Allenatore Cristian Chivu 7 - Ha calcato sui tasti giusti: l'Inter stavolta oltre che bella è anche cinica, famelica e chirurgica nello sfruttare le tante occasioni che riesce a creare. E l'alternanza funziona: oggi super Bonny e un Frattesi che entra benissimo in partita.

---

CREMONESE (a cura di Marco Pieracci)

Silvestri 5 - Vola per dire di no a Frattesi, si esalta su Mkhitaryan e de Vrij ma Bonny colpisce sul suo palo e regala il poker a Barella.

Ceccherini 5 - Rispolverato per il forfait in extremis di Terracciano, finisce subito centrifugato: pomeriggio complicato. Dal 58' Faye 6 - Debutto in Serie A, a giochi ormai fatti: prende confidenza col nostro campionato.

Baschirotto 5 - Gli argini si rompono subito e l’Inter esonda come un fiume in piena: gli arrivano un po’ da tutte le parti, allarga le braccia.

Bianchetti 5 - Calcola male il tempo dell’uscita dai blocchi e resta fregato: va in tilt sulle combinazioni in velocità di Bonny e Lautaro.

Floriani 5 - Nicola lo premia con la maglia da titolare, ma Dimarco e Bastoni non gli riservano un comitato di accoglienza. Dal 75 Barbieri sv

Vazquez 5 - Più mezzala che trequartista, in realtà fatica parecchio a trovare la posizione ideale per far uscire la sua qualità. Dal 58' Vardy 6 - Mezzora alla Scala del calcio, segnali incoraggianti: rabbioso nella riconquista.

Grassi 5,5 - Un tiro sporco da fuori area per alleggerire la pressione nerazzurra, la regia mobile di Barella lo porta a spasso per il campo.

Bondo 5,5 - La fame di minuti di Frattesi lo porta a prendere quasi sempre delle scelte sbagliate, ne soffre l’aggressività esasperata.

Pezzella 5,5 - Dumfries non è ancora nella versione migliore, ma con la sola presenza gli impone una condotta di gara prudente.

Johnsen 5 - Scelto per il contropiede, ma la Cremonese è in stato di assedio. Perde troppi palloni, fa poco per recuperarli. Dal 46' Vandeputte 6,5 - La prima mossa dalla panchina, si conferma uomo assist: scodella per Bonazzoli.

Sanabria 5 - Parte svagato, con le spalle alla porta non riesce a far salire la squadra: si fa scippare con troppa leggerezza. Dal 58' Bonazzoli 6,5 - Giustiziere del Milan su questi schermi un mesetto e mezzo fa, concede il bis ma stavolta la rete è molto meno pesante.

Davide Nicola 5 - Partita di pura sofferenza, con un sussulto nel finale fuori tempo massimo. Prima o poi doveva perdere l’imbattibilità in campionato, così fa un po’ più male. Ma il bonus a San Siro lo aveva già riscosso.

Articoli correlati
Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e... Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como... Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di... Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
Altre notizie Serie A
Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari Live TMWUdinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari
Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"... Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"
Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."... Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto... Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti... Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti... Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a... Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di... Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Neres in vantaggio su KDB. Lucca-Lang a gara in corso
3 Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
5 Bologna-Pisa, le probabili formazioni: Rowe verso la prima maglia da titolare al Dall'Ara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine top news n.1 Juve-Milan, i convocati di Tudor: c'è Thuram, Bremer non ce la fa. Prima volta per Pedro Felipe
Immagine top news n.2 Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi
Immagine top news n.3 Lazio alle prese con l'emergenza infortuni: per Zaccagni rischio lesione, Rovella si opera
Immagine top news n.4 Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"
Immagine top news n.5 Juventus, stasera emissari dell'Arsenal allo Stadium. Ma l'attaccante è vicino al rinnovo
Immagine top news n.6 La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione
Immagine top news n.7 Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Gudmundsson: "C'è fiducia dopo la vittoria in Europa. Io sto bene"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic post Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Immagine news Serie B n.3 Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Magnani: "Felice di esser tornato in campo. Abbiamo ampi margini di miglioramento"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pierozzi: "Vittoria sofferta ma bellissima. Stupendo aver dato continuità"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Tavsan: "Posso giocare in diverse posizioni. Posso ancora crescere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Rossi: "Abbiamo giovani interessanti ma serve maggiore continuità di risultati"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 8ª giornata - Al Ravenna sorride il primo tempo del lunch match del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Espinal: "Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Il derby con la Salernitana è una partita che si prepara da sola"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Braglia: "Col Carpi mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, continua la prima giornata: due gare in programma oggi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus debutta con un pari: 0-0 contro il Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso