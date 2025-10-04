Fuorigioco di Lautaro sul gol di Dimarco? Marelli: "Ecco perché non è stato annullato"
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta di Inter-Cremonese
L'Inter si diverte a San Siro: la squadra di Chivu ha messo fin da subito il match in discesa, trovando molti gol. In occasione della terza rete siglata da Federico Dimarco ad inizio ripresa però, è rimasto qualche dubbio sull'evidente posizione di fuorigioco di Lautaro che era sulla traiettoria del tiro dell'esterno italiano.
L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato però perché è stato corretto non annullare il gol: "La posizione di Lautaro è sicuramente in fuorigioco, ma le direttive dicono che sui tiri da fuori area il giocatore deve essere in contatto con il portiere, qui invece è a 5-6 metri. Episodio simile a Como-Genoa con la rete convalidata a Nico Paz nonostante la posizione di Morata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile