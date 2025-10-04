Fuorigioco di Lautaro sul gol di Dimarco? Marelli: "Ecco perché non è stato annullato"

Segui qui la diretta di Inter-Cremonese

L'Inter si diverte a San Siro: la squadra di Chivu ha messo fin da subito il match in discesa, trovando molti gol. In occasione della terza rete siglata da Federico Dimarco ad inizio ripresa però, è rimasto qualche dubbio sull'evidente posizione di fuorigioco di Lautaro che era sulla traiettoria del tiro dell'esterno italiano.

L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato però perché è stato corretto non annullare il gol: "La posizione di Lautaro è sicuramente in fuorigioco, ma le direttive dicono che sui tiri da fuori area il giocatore deve essere in contatto con il portiere, qui invece è a 5-6 metri. Episodio simile a Como-Genoa con la rete convalidata a Nico Paz nonostante la posizione di Morata