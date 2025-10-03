Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Torino (Sabato 4 ottobre, ore 15.00, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Prosegue l’emergenza per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la vittoria contro il Genoa ospita il Torino dell’ex Marco Baroni. Il tecnico toscano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto a Marassi e dovrà fare i conti con le tantissime assenze. Oltre a Guendouzi squalificato e gli infortunati Dele-Bashiru, Rovella e Vecino già assenti col Genoa, Sarri dovrà fare a meno di Marusic e Pellegrini. Davanti a Provedel scelte obbligate sulle corsie con Hysaj a destra e il ritorno di Tavares a sinistra, con Lazzari che recupera per la panchina. Al centro confermata la coppia Gila-Romagnoli, mentre il dubbio di formazione è a centrocampo. Al fianco di Cataldi ballottaggio tra Belahyane e Basic, con il croato che ha risposto presente a Genova e si gioca una maglia da titolare con l’ex Verona. Pochi dubbi invece in attacco, con Zaccagni, Dia e Cancellieri che giocheranno alle spalle di Castellanos. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Torino

Baroni è senza Ismajli e si ripropone il dubbio del modulo: c’è l’ipotesi di tornare alla difesa a quattro, ma anche il ballottaggio tra Tameze e Dembele per giocare da braccetto insieme a Maripan e Coco davanti al portiere Israel. Quest’ultima è l’idea più concreta per il tecnico, che per il resto pensa di confermare l’undici di partenza di Parma, con Nkounkou ancora in vantaggio nel ballottaggio con Biraghi. In mezzo la coppia Asllani-Casadei e Lazaro sulla corsia destra, in attacco le gerarchie sono definite con Simeone punta centrale e Ngonge e Vlasic a supporto. (da Torino, Emanuele Pastorella)