Inter-Cremonese, le probabili formazioni: Dimarco fa spazio a Carlos Augusto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Cremonese (Sabato 4 ottobre, ore 18.00, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

L’Inter che va a caccia della quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions non cambia pelle contro la Cremonese. Cristian Chivu sceglie il consueto 3-5-2. In porta Sommer confermato dopo la vittoria con lo Slavia Praga. Cambi invece in difesa con Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo dovrebbe tornare la linea mediana titolare composta da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Sugli esterni c’è Dumfries, andato a segno in coppa, mentre Dimarco dovrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a Carlos Augusto. In attacco sicuro del posto Lautaro Martinez. L’assenza di Thuram apre un ballottaggio su chi affiancherà il Toro. Bonny è favorito su Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva la Cremonese

Dopo Como, arriva la seconda trasferta consecutiva per la Cremonese. E dopo l'esordio in campionato a San Siro contro il Milan, Nicola torna dunque al Mezza per affrontare l'Inter. Silvestri ancora tra i pali al posto di Audero, mentre per Vardy potrebbe esserci uno spezzone di partita. Per il resto, la difesa non cambia con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo la novità può essere Floriani Mussolini sulla fascia, con Pezzella dalla parte opposta. Nel mezzo ecco il trio formato da Payero (in vantaggio su Vandeputte), Bondo e Grassi. Davanti Vasquez può partire dall'inizio accanto a Bonazzoli, ma restano vive anche le candidature di Sanabria e, appunto, di Vardy.