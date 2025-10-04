Sottil fa sorridere Di Francesco: prima vittoria in campionato per il Lecce, Parma ko 0-1

Primo successo stagionale per il Lecce, contro un Parma troppo opaco in avanti per cogliere almeno un punto. Questo è il responso del match tra crociati e salentini, valido per la 6^ giornata di Serie A. Sfida che Cuesta affronta con il 3-5-2 con Pellegrino e Cutrone come terminali offensivi, mentre Di Francesco dall'altra parte tiene Camarda in panchina e gioca con Pierotti e Sottil ai lati di Stulic.

Un 'velenoso' Sottil rompe gli indugi

Gran parte della prima frazione di gioco è dominata da equilibrio, paura e noia. Le due squadre si spingono avanti con il contagocce e, nel momento in cui lo fanno, non sempre mettono in scena manovre fluide e capaci di creare concrete palle gol. La prima è di marca parmense, con un tiro dal limite di Bernabé dopo 4 minuti che finisce fuori di poco. La formazione di casa è costretta al primo cambio al 26': quando Valeri alza bandiera bianca e viene sostituito da Lovik. Il Lecce, dal canto suo, cresce alla distanza: al 32', Berisha viene servito in area con un'imbucata perfetta e conclude di prima intenzione, trovando la deviazione in angolo da parte di Suzuki. E' il preludio al gol, che però arriva anche grazie ad una discreta dose di buona sorte: siamo al 38', quando Sottil avanza sulla sinistra e punta Delprato; l'ex Fiorentina rientra sul destro e va al cross, che dovrebbe essere utile per un compagno in area ma alla fine prende una traiettoria inattesa e e termina la sua corsa alle spalle di un impietrito - e rivedibile - Suzuki. E' l'episodio che ci voleva per incendiare la gara visto che, prima dell'intervallo, ci sono altre due occasioni: Pierotti e Britschgi vanno vicini al gol, ma tale gioia viene negata dalle ottime risposte di Suzuki e Falcone.

Lecce gagliardo, Parma anonimo negli ultimi metri

La ripresa comincia subito con una novità in casa Parma, con Almqvist che prende il posto di Britschgi. la squadra di Cuesta, però, fatica tremendamente a creare veri e propri pericoli dalle parti di Falcone. Da segnalare un colpo di testa di Delprato finito sul fondo sugli sviluppi di una punizione e una provvidenziale chiusura di Tiago Gabriel su Pellegrino, un istante prima della conclusione da buona posizione. Per il resto poco o nulla in avanti da parte dei ducali, limitati da un Lecce che difende l'esiguo ma prezioso vantaggio con le unghie e con i denti. Nel finale, inoltre, c'è spazio anche per Camarda che rileva uno spento Stulic. Il talento scuola Milan lotta insieme ai compagni per difendere il risultato, che rischia di cambiare al 92' quando Falcone nega l'1-1 a Delprato con una gran parata. Dopo 8 minuti di recupero di sofferenza per il Lecce e di speranza per il Parma, i salentini possono festeggiare la prima vittoria del loro campionato. Pomeriggio amaro per gli emiliani che, per conquistare l'obiettivo salvezza, dovranno mostrare più cattiveria sotto porta nel proseguo dell'annata.

