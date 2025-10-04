Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si accoda al treno di testa, Cremonese ferma a 9
L'Inter batte la Cremonese con il risultato di 4-1 e ottiene il quinto successo consecutivo, considerando anche la Champions League. Per i nerazzurri balzo in vetta alla classifica, in attesa delle altre partite del sesto turno di campionato: la formazione di Cristian Chivu sale a quota 12 punti, gli stessi di Milan, Napoli e Roma ma ovviamente con una gara in più. La Cremonese resta invece ferma a 9 punti, comunque un ottimo bottino per Nicola e i suoi ragazzi nei primi sei match di questo campionato. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)