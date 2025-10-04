Bonazzoli ci ha preso gusto: altro gol (della bandiera) a San Siro, Inter sul 4-1 al Meazza
Segui qui la diretta di Inter-Cremonese
All'88' la Cremonese accorcia le distanze contro l'Inter: il 4-1 lo realizza ancora Federico Bonazzoli, già andato a segno in questo inizio di stagione a San Siro, ancora con una bella conclusione al volo, di sinistro.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
