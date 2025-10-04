Atalanta-Como, le formazioni ufficiali: Lookman dal 1' a sorpresa, ecco Addai e Baturina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Como, ultimo match della giornata di sabato e valido per la sesta giornata di Serie A. L'Atalanta non si discosta troppo dalle prime anticipazioni filtrate in settimana a proposito delle scelte che avrebbe preso mister Juric, eccetto la sorpresa Ademola Lookman dal primo minuto al fianco di Samardzic e a supporto di Sulemana centravanti e non Krstovic. Pasalic-Ederson i centrocampisti di riferimento. Davanti a Carnesecchi ecco il trio difensivo Djimsiti-Hien-Ahanor, con l'ex Verona che ha recuperato in extremis. Confermato Bernasconi sul binario sinistro e Zappacosta a destra.

Lato Como, invece, non ci sarà Fabregas in panchina (squalificato) e a fare le sue veci ecco Dani Guindos. Ma stupisce la formazione dei lariani che si lanciano all'arrembaggio con Addai-Nico Paz-Baturina sulla trequarti. Douvikas scalza Morata in attacco, in mediana invece riecco Perrone insieme a capitan Da Cunha. Smolcic e Vojvoda laterali di difesa le sorprese, con Valle e Moreno in panchina. Kuhn invece compare in tribuna, da capire se dietro si nasconde qualche problema di natura fisica o altro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Obric, Brescianini, Maldini, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Posch, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Dani Guindos (vice allenatore).