Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.
Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i 6 match in campo che sono quindi andati in archivio. Nel Girone A, la Giana Erminio trova due gol verso la parte conclusiva del match, e ribalta il risultato del primo tempo, e non vanno oltre le reti bianche Unione Brescia e Pergolettese, mentre nel C il Foggia riesce a trovare il pareggio contro l'Atalanta U23. Ma la vera sorpresa accade nel Girone B, con l'Ascoli che comunque vince, ma subisce il primo gol della stagione. Per il resto, da segnalare il nuovo crollo della Torres e la vittoria della Ternana.
Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 2-1
19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Renate-Cittadella
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 9, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
GIRONE C
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Atalanta U23-Foggia 1-1
40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)
Sabato 4 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Picerno
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Crotone 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti