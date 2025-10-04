Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23

Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con i 6 match in campo che sono quindi andati in archivio. Nel Girone A, la Giana Erminio trova due gol verso la parte conclusiva del match, e ribalta il risultato del primo tempo, e non vanno oltre le reti bianche Unione Brescia e Pergolettese, mentre nel C il Foggia riesce a trovare il pareggio contro l'Atalanta U23. Ma la vera sorpresa accade nel Girone B, con l'Ascoli che comunque vince, ma subisce il primo gol della stagione. Per il resto, da segnalare il nuovo crollo della Torres e la vittoria della Ternana.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Renate-Cittadella

Ore 17:30 - Virtus Verona-Lecco

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Novara-Triestina

Ore 14:30 - Pro Patria-Trento

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 9, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Campobasso-Vis Pesaro

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Sabato 4 ottobre

Ore 17:30 - Crotone-Picerno

Domenica 5 ottobre

Ore 14:30 - Casertana-Casarano

Ore 14:30 - Catania-Siracusa

Ore 14:30 - Salernitana-Cavese

Ore 14:30 - Trapani-Giugliano

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Crotone 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti