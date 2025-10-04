Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto

Serie B, colpo esterno del Palermo: 2-1 allo Spezia e balzo al primo posto
© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
ieri alle 19:19Serie B
di Alessandra Stefanelli

Colpo esterno del Palermo che si impone per 2-1 in casa dello Spezia e porta a casa tre punti importanti che valgono il primo posto. Vittoria suggellata già nel primo tempo, grazie alle reti di Pohjanpalo e Pierozzi. Nella ripresa i liguri provano a riaprirla: prima Esposito sbaglia un calcio di rigore, poi un autogol di Giovane fissa il punteggio sul definitivo 1-2.

Con questo risultato i rosanero si portano momentaneamente al primo posto, in attesa del Modena che sarà in campo domani. Lo Spezia resta invece fermo a tre punti.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Sabato 4 ottobre
Spezia-Palermo 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi, 90’ aut. Esposito (S)
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena

CLASSIFICA
Palermo 15*
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Avellino 12*
Cesena 11
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Padova 8*
Carrarese 7
Reggiana 6Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3*
Sampdoria 2

* una gara in più

