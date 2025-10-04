SudTirol-Empoli, i convocati di Castori: unico assente, El Kaouakibi. Ma il tecnico ne recupera tre

Vigilia di gara per il SudTirol, che domani affronterà l'Empoli nella sfida dello stadio 'Druso', che sarà valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B, turno che anticipa la seconda sosta nazionali: fischio di inizio del confronto di Bolzano, il primo assoluto tra le due formazioni, fissato alle ore 15:00.

Nessuna conferenza stampa pre gara da parte di mister Fabrizio Castori, ma il club altoatesino ha specificato - attraverso i propri canali ufficiali - che il tecnico sta gestendo alcune assenze dovute a problemi fisici. Recupera Tait, che aveva accusato un risentimento muscolare ai flessori del ginocchio della gamba destra, e con lui anche Pietrangeli, che il risentimento lo aveva patito agli adduttori della gamba sinistra; bene anche Bordon, che come i compagni stava affrontando un risentimento muscolare ai flessori della gamba destra. Non ce la fa invece El Kaouakibi, uscito durante il secondo tempo della gara contro il Pescara: il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari a seguito di una sospetta lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Poluzzi, Theiner.

DIFENSORI: Bordon, F. Davi, S. Davi, Kofler, Masiello, Pietrangeli, Sabatini.

CENTROCAMPISTI: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka.

ATTACCANTI: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino.