Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso
Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.
Alle 14:30 ha preso il via il sabato di terza serie, che sta proseguendo con le gare che da poco hanno mandato in archivio i primi tempi, essendo iniziate alle ore 17:30. Nel Girone A, con il Lecco che si porta avanti di due reti, c'è uno 0-0 tra Renate e Virtus Verona, mentre nel Girone B il Campobasso non si è fatto intimorire dall'iniziale vantaggio della Vis Pesaro, ribaltata dopo i primi 45' di gara. Parte forte anche il Crotone, nell'unico confronto che si sta giocando per il Girone C.
Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:
SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Renate-Cittadella 0-0
Virtus Verona-Lecco 0-2
13' Metlika, 37' Sipos
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Novara-Triestina
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Già giocate
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 2-1
19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)
Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 9, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Vis Pesaro 2-1
1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C)
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Crotone-Picerno 2-0
30' Zunno, 43' Gomez
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Atalanta U23-Foggia 1-1
40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)
Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Crotone 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti