Serie C, 8ª giornata - Partono forte Lecco e Crotone dopo i primi 45'. Bene il Campobasso

Con la serata di ieri, venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Domani, la chiusura di suddetto turno.

Alle 14:30 ha preso il via il sabato di terza serie, che sta proseguendo con le gare che da poco hanno mandato in archivio i primi tempi, essendo iniziate alle ore 17:30. Nel Girone A, con il Lecco che si porta avanti di due reti, c'è uno 0-0 tra Renate e Virtus Verona, mentre nel Girone B il Campobasso non si è fatto intimorire dall'iniziale vantaggio della Vis Pesaro, ribaltata dopo i primi 45' di gara. Parte forte anche il Crotone, nell'unico confronto che si sta giocando per il Girone C.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 0-2

13' Metlika, 37' Sipos

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Novara-Triestina

Ore 14:30 - Pro Patria-Trento

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Classifica - Vicenza 19, Lecco 17, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 9, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Renate 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Cittadella 5, Pro Patria 3, Triestina -9

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Campobasso-Vis Pesaro 2-1

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C)

Domenica 5 ottobre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Ravenna

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Pianese 12*, Gubbio 12, Campobasso 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Pineto 8*, Carpi 8, Vis Pesaro 7, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Crotone-Picerno 2-0

30' Zunno, 43' Gomez

Domenica 5 ottobre

Ore 14:30 - Casertana-Casarano

Ore 14:30 - Catania-Siracusa

Ore 14:30 - Salernitana-Cavese

Ore 14:30 - Trapani-Giugliano

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Crotone 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti