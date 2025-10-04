Cesena-Reggiana, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Il derby dell’Emilia-Romagna tra Cesena e Reggiana accende la settima giornata del campionato di Serie BKT. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi ma con grande motivazione: i bianconeri di Michele Mignani cercano punti per restare nel gruppo di testa, mentre la squadra di Davide Dionigi vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica.
Di seguito le formazioni ufficiali:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Blesa, Shpendi. A disposizione: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Frabotta, Arrigoni, Bastoni, Diao, Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Girma. A disposizione: Seculin, Saro, Magnani, Tripaldelli, Rover, Mendicino, Vallarelli, Bertagnoli, Basili, Novakovich, Lambourde, Conté. Allenatore: Davide Dionigi.