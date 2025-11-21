Bergomi sul derby: "Il Milan farà fare la partita all'Inter. Chivu non cambierà atteggiamento"

Intervenuto su Sky Sport, Beppe Bergomi ha presentato il derby di domenica sera fra Inter e Milan: "L'Inter è molto riconoscibile, a partire dai quattro anni di Simone Inzaghi arrivando a questo gioca a calcio in una determinata maniera; l'unica novità di Chivu è aver alzato la linea difensiva e cercare un recupero palla più alto, questa aggressione può essere una mossa importante anche se comporta dei rischi perché ogni squadra di questo campionato ha dei difetti e l'Inter affronta un Milan che ha nella forza e delle ripartenze micidiali di Rafael Leao e Christian Pulisic i suoi punti migliori.

Ma non credo che Chivu non cambierà atteggiamento, farà piccoli aggiustamenti ma la squadra è quella. Il Milan farà fare la partita all'Inter, però ripartire per la squadra di Massimiliano Allegri sarà difficile contenere gli strappi in fase di transizione. Chi metterei tra Francesco Acerbi e Yann Bisseck? Il primo ha esperienza e letture difensive, il tedesco ha più velocità e può coprire meglio il campo.

Può anche essere una scelta condivisibile, comunque Chivu non sbaglia chiunque scelga, sono tutti e due elementi che portano esperienza o magari gioventù e spensieratezza che con gli altri elementi può fare il mix giusto. Acerbi però col suo gol aprì il derby della seconda stella quindi la partita la conosce molto bene".