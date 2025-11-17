Bordon: "Non ravviso grosse differenze tra Sommer e Maignan. Vedremo a fine ciclo"

In una intervista a Tuttosport, l'ex Inter Ivano Bordon parla così del rendimento di Yann Sommer e Mike Maignan: "Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Le critiche? Credo che debbano essere giudicati solo dopo aver completato il loro ciclo".

Josep Martínez è stato purtroppo coinvolto da poco in una tragedia. A livello tecnico, potrà diventare il titolare dell’Inter?

"Per me è un portiere sveglio e reattivo, però per sapere se è da Inter o meno, vorrei vederlo giocare di più, con maggiore costanza ».

Quello di domenica, secondo Bordon, se si escludono i derby della Champions e quello della seconda stella dell’Inter, è forse quello più importante e equilibrato degli ultimi anni. L'ex portiere sostiene che i nerazzurri abbiano confermato la propria forza, mentre il Milan sta facendo vedere quanto di buono abbia portato Allegri.