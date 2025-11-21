Carrarese-Reggiana, i convocati di Calabro: torna Illanes. Out Accornero e Arena

Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara di domani contro la Reggiana per la 13ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato prima della sosta torna a disposizione Illanes in difesa, mentre risultano assenti Accornero e Arena in attacco.

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani,

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Salamon

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico della formazione apuana ha dichiarato: "Sono soddisfatto del lavoro svolto durante questa sosta, abbiamo spinto molto nella settimana appena passata con ben due allenamenti al giorno e un test amichevole, sabato scorso, disputato con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe dei ragazzi. Inoltre, credo che questa sosta ci sia servita a rimarcare aspetti e situazioni di gioco in cui avevamo mostrato delle carenze, e nelle quali si fatica a soffermarsi durante la settimana tipo, viste le tempistiche stringenti del calendario. Come dico sempre, il calcio non è una formula matematica e dunque, prima di impostare il lavoro, abbiamo analizzato ogni aspetto del gruppo con minuziosità, programmando il piano d’allenamento ritenuto da noi più congeniale per questa sosta".