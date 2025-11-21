Serie C, 15ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti al 45' Pro Patria e Bra
Sono appena terminate le prime frazioni dei tre anticipi della 15ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda i match dei gironi A e B chiudono in vantaggio le due compagini di casa: la Pro Patria sulla Pergolettese e il Bra sul Pontedera. Ancora 0-0 invece Audace Cerignola-Crotone.
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Pro Patria-Pergolettese 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
14' Mastroianni
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella
GIRONE B
In corso
Bra-Pontedera 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
9' De Biase
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro
GIRONE C
In corso
Audace Cerignola-Crotone 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - Giugliano-Casarano
Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura
Ore 14:30 - Sorrento-Casertana
Ore 14:30 - Trapani-Foggia
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza