TMW Radio Braglia: "Con le pause date dall'FVS, in inverno si rischiano molti più infortuni"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Piero Braglia, reduce dall'addio con il Perugia, che ha parlato sì della formazione umbra, ma anche di tanti altri temi relativi al mondo della terza serie professionistica italiana.

Tra questi, l'FVS: "Onestamente a me non piace. Si vede solo la parte finale della situazione, c’è una telecamera e basta, l’immagine è solo marginale e a volte nemmeno si capisce cosa si stia chiedendo. E ci sono troppe interruzioni. La tecnologia dovrebbe aiutare il calcio, ma penso che questo succeda in Serie A e Serie B. Sotto questi livelli, invece, con la telecamera si finisce per giudicare e fermare le partite anche per 5-8 minuti, e con recuperi di 15-20 minuti. E non è questo positivo, soprattutto ora che arriverà l'inverno: stare fermi per troppo tempo e ripartire subito dopo, con il freddo, l’umidità e tutto il resto rischia di portare più infortuni".

Intanto, considerando l'avvicinarsi dell'11ª giornata, ecco il programma:

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.30 Novara-Virtus Verona

Sabato 25 ottobre

Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe

Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane

Ore 17.30 Renate-Lecco

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 14.30 Trento-Vicenza

Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano

Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

GIRONE B

Sabato 25 ottobre

Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres

Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera

Ore 14.30 Ternana-Arezzo

Ore 17.30 Campobasso-Rimini

Ore 17.30 Carpi-Gubbio

Ore 20.30 Forlì-Pineto

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese

Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro

Ore 17.30 Pianese-Ravenna

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno