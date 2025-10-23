Braglia: "Con le pause date dall'FVS, in inverno si rischiano molti più infortuni"
Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Piero Braglia, reduce dall'addio con il Perugia, che ha parlato sì della formazione umbra, ma anche di tanti altri temi relativi al mondo della terza serie professionistica italiana.
Tra questi, l'FVS: "Onestamente a me non piace. Si vede solo la parte finale della situazione, c’è una telecamera e basta, l’immagine è solo marginale e a volte nemmeno si capisce cosa si stia chiedendo. E ci sono troppe interruzioni. La tecnologia dovrebbe aiutare il calcio, ma penso che questo succeda in Serie A e Serie B. Sotto questi livelli, invece, con la telecamera si finisce per giudicare e fermare le partite anche per 5-8 minuti, e con recuperi di 15-20 minuti. E non è questo positivo, soprattutto ora che arriverà l'inverno: stare fermi per troppo tempo e ripartire subito dopo, con il freddo, l’umidità e tutto il resto rischia di portare più infortuni".
Intanto, considerando l'avvicinarsi dell'11ª giornata, ecco il programma:
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Novara-Virtus Verona
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe
Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane
Ore 17.30 Renate-Lecco
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
GIRONE B
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres
Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera
Ore 14.30 Ternana-Arezzo
Ore 17.30 Campobasso-Rimini
Ore 17.30 Carpi-Gubbio
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
GIRONE C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Foggia Team Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno
Ore 14.30 Cavese-Crotone
Ore 17.30 Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
