Inter, i giovani crescono bene: Akinsanmiro in A con il Pisa, Stankovic iper plusvalenza

Dopo anni di scena quasi muta, i giovani dell'Inter stanno crescendo a vista d'occhio. Francesco Pio Esposito, Aleksandar Stanković, Issiaka Kamate e Ebenezer Akinsanmiro stanno tutti trovando uno discreto spazio: Pio Esposito è il più in vista, ovviamente, perché capace di infilare 10 presenze e 3 gol dopo la fine del prestito della scorsa stagione allo Spezia, attirando su di sé le attenzioni di tutti quanti gli addetti ai lavori. Gol anche in Nazionale, dove ha già raccolto 3 gettoni dopo l'esordio di settembre.

Aleksander Stankovic è stata una discreta plusvalenza per l'Inter. Perché il Brugge lo ha pagato circa 10 milioni ed essendo a bilancio come un prodotto del vivaio si tratta di una plusvalenza completa. Ebenezer Akinsanmiro dopo la stagione alla Sampdoria - per crescere fisicamente, tecnicamente e tatticamente - sta trovando una discreta continuità con il Pisa, con 6 partite in Serie A più una in Coppa Italia. Infine Kamate che, l'anno scorso Modena, ha giocato tutte le partite con l'Under23.

Una nidiata scovata e "gestita" da Dario Baccin, che negli ultimi mesi ha anche lavorato sui contratti dei giocatori, gestendo di fatto una parte fondamentale di un club che nell'ultimo periodo è riuscito a tornare a dare calciatori anche alle prime squadre.