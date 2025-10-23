TMW Branchini: "Esposito ha intelligenza e educazione del Campione. Lo preferisco a Camarda"

"Francesco Pio Esposito credo abbia l’intelligenza e l’educazione del Campione con la C maiuscola". Giovanni Branchini, storico agente e intermediario, di grandi calciatori se ne intende, avendo potuto lavorare con decine di loro. Come Ronaldo o Romario, Rui Costa o Nakata. Per questo l'investitura per il centravanti dell'Inter assomiglia davvero a un battesimo di alto livello. “Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati. Mi ha sempre impressionato, l’ho visto più volte perché avevo giocatori a Spezia, è di un livello molto importante. Sta giocando in un ambiente ottimo con compagni da cui saprà certamente trarre beneficio. Era già fortissimo ma ha potuto rimanere lontano dai riflettori fino ai 19-20 anni, crescendo e giocando a calcio. Non come Pafundi, per fare un esempio”.

Una battuta, Branchini, la riserva anche su Camarda, l'altro attaccante che può essere il futuro della nostra Nazionale. "Ha i gol, è giovane. Può diventare un giocatore importante, anche se preferisco Esposito”.

In questa stagione, del resto, Esposito ha giocato dieci partite segnando tre gol, oltre a siglare il primo acuto con la maglia della Nazionale nella penultima sfida contro l'Armenia. Camarda, invece, ha firmato il primo in Serie A, più tre con l'Under 21, nonostante sia di tre anni più giovane.