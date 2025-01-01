Allegri, un livornese contro il Pisa: "Anconetani era un visionario, grande ricordo"

Nella conferenza stampa prima della sfida contro il Pisa in programma domani sera, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto anche ad una domanda riguardante il "derby" personale che vivrà. La rivalità fra Pisa e Livorno è storica e affonda le radici nella storia, con Allegri che però ha mosso i primissimi passi da calciatore proprio all'Arena Garibaldi, nella stagione 1988-1989:

Da livornese, come affronta il Pisa?

"Nell'88-'89 ho avuto un'esperienza, ho debuttato contro il Milan e poi il disegno della vita mi ha riportato qui. Ho debuttato e vinto il primo campionato col Milan. Io ricordo con grande affetto il presidente Anconetani, era già un visionario all'epoca. Sarebbe stato curioso vederlo ora, in questo calcio nuovo coi diritti tv. E' stata un'esperienza importante da livornese a Pisa e ho avuto il piacere di stare un anno con questo grande presidente".

Il Milan gioca da primo in classifica e prima delle altre partite...

"Più che pressione, c'è una partita complicata. Il Pisa, a parte a Bologna, ha sempre fatto partite di lotta, segnando, subendo il giusto, come a Napoli e con la Roma. Bisognerà affrontare la partita nel giusto modo. Poi c'è un tabu da sfatare, visto che dobbiamo fare un po' meglio con l'altra neopromossa...".