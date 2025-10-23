Quanto sta mancando il vero Ademola Lookman all'Atalanta di Ivan Juric

Sesto pari stagionale, secondo 0-0 consecutivo. Il pari di Bergamo con lo Slavia Praga, per l’Atalanta, è un bicchiere mezzo vuoto. Nella gara sulla carta più abbordabile della League Phase di Champions, e dalla quale era quindi realistico mettere in preventivo tre punti, la Dea di Ivan Juric esce con parecchi rammarichi e qualche errore sotto porta. È il rendimento offensivo, dato che per il resto la formazione nerazzurra non sta di certo sbandando, a creare qualche preoccupazione.

Pochi gol, non da oggi. In campionato, l’Atalanta è imbattuta e, nel complesso, non ha neanche così stentato a segnare. Degli undici gol totali - terzo miglior attacco della Serie A insieme a Milan e Bologna -, ben sette sono però arrivate i due partite, il 4-1 al Lecce e il 3-0 al Torino. Restano quattro gol in cinque partite, tutte pareggiate. A questo punto della stagione, nell’era Gasperini - il confronto, ci perdonerà Juric, resta per ora inevitabile - l’Atalanta non aveva mai segnato così poco. C’entra l’addio di Retegui? Probabile: Scamacca deve ancora ritrovare il ritmo e Krstovic ha realizzato appena due reti in dieci apparizioni. Ma c’è un recupero essenziale.

Aspettando il vero Ademola Lookman. Chiuso il lungo e travagliato capitolo di mercato, il nigeriano è un’arma che, a oggi, il tecnico croato non ha ancora potuto sfruttare a pieni giri. Saranno le scorie da smaltire o una preparazione per forza di cose meno fluida rispetto ai compagni, sta di fatto che, nei 281 minuti trascorsi in campo dal suo rientro, Lookman non ha ancora prodotto né un gol né un assist. Troppo poco, per chi è stato protagonista di una telenovela estiva multimilionaria.