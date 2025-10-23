Frosinone, Castagnini: "Alvini è giusto per noi: passionale e preparato. La squadra risponde"

Nel corso della diretta di Teleuniverso, come si legge su alefrosinone.it, è intervenuto il Direttore Sportivo del Frosinone Renzo Castignini, che ha fatto il punto dopo la sconfitta contro il Monza, e prima della gara contro la Sampdoria, per altro fresca di cambio in panchina.

Queste, le sue parole: "Abbiamo sempre detto che bisogna prendere il massimo da quello che è la nostra squadra, e fino a ora ci sono stati dei buoni risultati, anche se secondo me le prime sei gare avremmo potuto vincerle tutte per quello che si è espresso in campo. Abbiamo perso a Venezia meritatamente, con il Monza non abbiamo fatto benissimo perché siamo mancati po’ in lucidità e smalto, ma ci sta. Però avremmo potuto anche pareggiare. A ogni modo, siamo entrati in campo un po’ più molli e questo mi ha dato fastidio, molto, al di là del risultato”.

Una nota va poi a mister Max Alvini: "Volevamo prendere un tecnico che desse un gioco alla squadra, che fosse coraggioso, e che rendesse la squadra divertente: tutte caratteristiche di Alvini. È un allenatore preparato, passionale, lavora come un disgraziato. Ha la passione giusta per fare bene questo lavoro, ci sta infatti riuscendo, e siamo contenti per come fa giocare la squadra, per come la allena e per il gruppo che abbiamo. Un gruppo di ragazzi sani, che si allenano, non ci sono teste calde o giocatori che creano problemi. Penso che siamo destinati a continuare a fare un buon lavoro”.