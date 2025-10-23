Serie C, pubblico allo stadio: 50% in più di 3 anni fa. Aumento del 10% dall'anno scorso
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lega Pro fa sapere che è in continuo crescendo il numero degli spettatori negli stadi della Serie C. Come da nota, "dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie C 2025-26, il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%. Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime dieci gare, rispetto al campionato 2022-23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804.001.
Nelle prime dieci giornate della stagione 2025-26 il record di presenze sugli spalti si è registrato alla terza con 113.759 spettatori. Il maggior numero di presenze in una singola gara, è stato, quello del “Massimino” per Catania-Salernitana con 18.777 presenze".
Intanto, però, è ormai prossima l'11ª giornata, che si giocherà a partire da domani. Di seguito, il programma:
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Novara-Virtus Verona
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe
Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane
Ore 17.30 Renate-Lecco
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
GIRONE B
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres
Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera
Ore 14.30 Ternana-Arezzo
Ore 17.30 Campobasso-Rimini
Ore 17.30 Carpi-Gubbio
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
GIRONE C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Foggia Team Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno
Ore 14.30 Cavese-Crotone
Ore 17.30 Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.