Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, pubblico allo stadio: 50% in più di 3 anni fa. Aumento del 10% dall'anno scorso

Serie C, pubblico allo stadio: 50% in più di 3 anni fa. Aumento del 10% dall'anno scorsoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
ieri alle 13:34Serie C
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lega Pro fa sapere che è in continuo crescendo il numero degli spettatori negli stadi della Serie C. Come da nota, "dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie C 2025-26, il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%. Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime dieci gare, rispetto al campionato 2022-23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804.001.

Nelle prime dieci giornate della stagione 2025-26 il record di presenze sugli spalti si è registrato alla terza con 113.759 spettatori. Il maggior numero di presenze in una singola gara, è stato, quello del “Massimino” per Catania-Salernitana con 18.777 presenze".

Intanto, però, è ormai prossima l'11ª giornata, che si giocherà a partire da domani. Di seguito, il programma:

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Novara-Virtus Verona
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe
Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane
Ore 17.30 Renate-Lecco
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

GIRONE B
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres
Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera
Ore 14.30 Ternana-Arezzo
Ore 17.30 Campobasso-Rimini
Ore 17.30 Carpi-Gubbio
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno

GIRONE C
Venerdì 24 ottobre
Ore 20.30 Foggia Team Altamura
Sabato 25 ottobre
Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno
Ore 14.30 Cavese-Crotone
Ore 17.30 Siracusa-Casarano
Domenica 26 ottobre
Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Articoli correlati
Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza... Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale,... Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi" Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Altre notizie Serie C
La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza... Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno... Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale,... Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi" Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera Avellino, De Cristofaro torna dopo otto mesi: domani rientra con la Primavera
Spettatori Serie C: 50% in più rispetto a 3 anni fa. Aumento del 10% sullo scorso... Spettatori Serie C: 50% in più rispetto a 3 anni fa. Aumento del 10% sullo scorso anno
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Viktoria Plzen 1-2, Gasperini ancora ko in Europa League: i gol e gli highlights
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di contratto
Immagine news Serie A n.3 Lazio, aria ancora tesa a Formello: nessun incontro chiarificatore tra Sarri e dirigenza
Immagine news Serie A n.4 Inter ancora con la vecchia guardia nella prima rivincita col Napoli: solo due big sono out
Immagine news Serie A n.5 Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.3 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.5 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?