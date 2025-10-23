Il Modena si prepara alla gara contro l'Empoli: tre assenze certe per mister Sottil
Tornerà in campo domani sera il campionato di Serie B, che verrà aperto dal consueto anticipo: ad alzare il sipario sulla 9ª giornata, sarà il confronto dello stadio 'Alberto Braglia' tra Modena ed Empoli. Fischio di inizio del match, fissato alle ore 20.30.
E in attesa delle parole di mister Andrea Sottil, nella consueta conferenza stampa, è reso noto che ci saranno tre sicuri assenti per il confronto di domani, al quale comunque i canarini si presentano da capolista. Saranno infatti assenti il difensore Fabio Ponsi, alle prese con un attacco influenzale, ma in difesa mancheranno anche Matteo Cotali e capitan Antonio Pergreffi, entrambi vittime di problemi muscolari. Sarà una difesa quindi un po' rimaneggiata, ma le soluzioni alternative non mancano.
Intanto, questo il riepilogo del turno ormai alle porte:
9ª GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025
Ore 20.30 Modena - Empoli
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 15.00 Avellino – Spezia
Ore 15.00 Monza – Reggiana
Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone
Ore 15.00 Südtirol - Cesena
Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Monza 14
Cesena 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Empoli 10
Südtirol 10
Virtus Entella 9
Catanzaro 6
Pescara 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
