Il Modena si prepara alla gara contro l'Empoli: tre assenze certe per mister Sottil

Tornerà in campo domani sera il campionato di Serie B, che verrà aperto dal consueto anticipo: ad alzare il sipario sulla 9ª giornata, sarà il confronto dello stadio 'Alberto Braglia' tra Modena ed Empoli. Fischio di inizio del match, fissato alle ore 20.30.

E in attesa delle parole di mister Andrea Sottil, nella consueta conferenza stampa, è reso noto che ci saranno tre sicuri assenti per il confronto di domani, al quale comunque i canarini si presentano da capolista. Saranno infatti assenti il difensore Fabio Ponsi, alle prese con un attacco influenzale, ma in difesa mancheranno anche Matteo Cotali e capitan Antonio Pergreffi, entrambi vittime di problemi muscolari. Sarà una difesa quindi un po' rimaneggiata, ma le soluzioni alternative non mancano.

Intanto, questo il riepilogo del turno ormai alle porte:

9ª GIORNATA

Venerdì 24 ottobre 2025

Ore 20.30 Modena - Empoli

Sabato 25 Ottobre 2025

Ore 15.00 Avellino – Spezia

Ore 15.00 Monza – Reggiana

Ore 15.00 Sampdoria – Frosinone

Ore 15.00 Südtirol - Cesena

Ore 15.00 Virtus Entella – Pescara

Ore 17.15 Carrarese – Venezia

Ore 19.30 Catanzaro – Palermo

Domenica 26 Ottobre 2025

Ore 15.00 Padova – Juve Stabia

Ore 17.15 Bari – Mantova