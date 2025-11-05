Atalanta, Percassi: "Abbiamo grande fiducia nell'allenatore e in tutto il nostro gruppo"

L'ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Marsiglia valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Che effetto le ha fatto tornare a Marsiglia 18 mesi dopo la semifinale di Europa League?

"Il ricordo è di uno stadio unico, quello fu un pareggio sofferto ma che ci consentì di giocarci al meglio la semifinale di ritorno in casa. Questo è uno stadio che ci fa capire la bellezza del calcio".

Quanto pesa questa partita in virtù degli ultimi risultati?

"Una partita importante, come sempre in Champions. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, abbiamo grande fiducia nell'allenatore e in tutto il nostro gruppo e sappiamo che i tifosi ci sostengono come hanno sempre fatto".

Siete sempre stati vicini al mister.

"Siamo una famiglia, soprattutto prima della partita il papà viene a Zingonia e per noi è la normalità. In campionato l'Atalanta su dieci partite ne ha perse una e, per le prestazioni fatte, avrebbe meritato di raccogliere più punti. Dobbiamo avere equilibrio, per non perdere di vista la nostra realtà".