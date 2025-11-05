"Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Il bomber dell'Entella che fa...il difensore

"Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Recitava così la maglia con la quale, dopo la vittoria sull'Empoli dello scorso weekend, ha esultato il match winner Andrea Tiritiello, capocannoniere dalla Virtus Entella in Serie B a quota cinque gol (CLICCA QUI per la classifica marcato dopo l'11ª giornata). Niente di strano, se non fosse che il bomber dei liguri... di ruolo fa il difensore centrale! Ma ha finora portato ai suoi ben sette punti, considerando che due dei suoi gol - quelli contro Mantova e il prima citato Empoli - son stati quelli della vittoria, e uno quello del pari contro il Pescara.

E, conti alla mano, non finisce qui, le reti messe a segno sono appunto cinque quindi vanno aggiunti anche il gol del momentaneo vantaggio sul Bari, bravo poi a pareggiare, e quello che ha chiuso il match contro la Sampdoria, battuta 3-1: non c'è stato solo il suo zampino in questi 4 punti ora raccontati, ma comunque c'è stato.

Ci si potrebbe forse sorprendere di questo, è vero, ma chi conosce il giocatore non si meraviglia affatto. Il vizio del gol lo ha, da sempre. E anche nella passata stagione, sempre con i Diavoli Neri, furono quattro i centri messi a segno, due in più di quelli siglati con la maglia della Lucchese nella stagione 2023-2024; tre, invece, quelli dell'annata 2022-2023. Insomma, scorrendo il suo score, segna sempre. Anche se questo anno ha già battuto tutti i record.