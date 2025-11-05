Capello: "Inter a volte difficile da decifrare. Stasera necessario partire subito forte"
Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua sulle sfide Champions di Inter e Atalanta che inizieranno fra pochi minuti:
"Chivu ha schierato una squadra offensiva che vuole fare risultato e che non sottovaluta giustamente l'avversario. La cosa importante è partire subito bene, l'Inter spesso ci riesce e spero che lo faccia anche stasera restando sempre sul pezzo. L'Inter a volte è una squadra difficile da decifrare, sembra che si rilassino a tratti. Se invece gioca veloce è fortissima".
L'Atalanta a Marsiglia?
"Mi aspetto attenzione tattica soprattutto e tanta personalità, fondamentale in un campo come quello del Marsiglia. Le marcature uomo su uomo possono essere pericolose secondo me vista la qualità degli avversari".
