Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza

Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenzaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Dai documenti visionati da MilanNews.it, a seguito dell'assemblea degli azionisti atta ad approvare il bilancio del Milan per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025, si evince che “il risultato netto consolidato dell’esercizio 2024/2025 evidenzia un utile di esercizio di 2,9 milioni di Euro, in diminuzione di 1,1 milioni di Euro rispetto all’utile consolidato dell’esercizio 2023/2024, pari a 4,1 milioni di Euro”.

Questa variazione è dovuta per la maggior parte da “maggiori costi per il personale per 5,9 milioni di Euro e maggiori costi per ammortamenti e svalutazioni per 26,3 milioni di Euro (di cui 11 milioni di Euro di svalutazioni correlati ad immobilizzazioni in corso ed acconti progetto stadio San Donato)”, strettamente legati alle campagne trasferimenti della stagione 2024/25 e “da maggiori svalutazioni correlate alla volontà della Capogruppo, per il tramite della propria controllata Sportlifecity, di sospendere l’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo stadio nel Comune di San Donato Milanese data l’intenzione della Capogruppo di coltivare la costruzione del nuovo stadio nel Comune di Milano”.

Tali variazioni negative sono state bilanciate da maggiori incassi dalla gestione calciatori pari a 30,6 milioni di euro, “derivanti principalmente dalle plusvalenza realizzate nel mese di giugno 2025 con la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Reijnders, Pellegrino e Kalulu, rispettivamente al Manchester City, Boca Juniors ed alla Juventus” e “da maggiori proventi da gestione calciatori per Sell on Fee (percentuale sulla rivendita, ndr) dei calciatori Brescianini e Maldini, rispettivamente con Frosinone Calcio e Monza Calcio” oltre che a “maggiori proventi commerciali e royalties per 8,3 milioni di Euro riconducibili principalmente a maggiori ricavi da vendite e-commerce e maggiori ricavi Stores e da maggiori ricavi e proventi vari e diversi per 5 milioni di Euro riconducibili principalmente a maggiori rimborsi assicurativi e dall’incasso pari a 8,9 milioni di Euro relativo alla New Sponsorship Agreement Fee di un nuovo Partner commerciale controbilanciati da minori diritti archivio Library”.

INTROITI 24/25 IN MILIONI DI EURO

Proventi audiovisivi e media 154,2
Proventi da gare 69,5
Rimanenze prodotti finiti 1,0
Proventi da gestione diritti calciatori 83,2
Proventi da sponsorizzazioni 91,1
Proventi commerciali e royalty 61,2
Altri ricavi e proventi 35,4
TOTALE 495,6

COSTI 2024/25 IN MILIONI DI EURO

Costo per il personale 187,2
Ammortamenti e svalutazioni 116,5
Costi per servizi e godimento beni di terzi 111,8
Oneri da gestione diritti 10,4
Costo acquisti materie prime e merci 22,7
Altri costi ed oneri 28,8
TOTALE 477,5

INTROITI 23/24 IN MILIONI DI EURO

Proventi audiovisivi e media 152,3
Proventi da gare 69,3
Rimanenze prodotti finiti 3,3
Proventi da gestione diritti calciatori 52,5
Proventi da sponsorizzazioni 90,5
Proventi commerciali e royalty 52,9
Altri ricavi e proventi 29,6
TOTALE 450,5

COSTI 2023/24 IN MILIONI DI EURO

Costo per il personale 181,5
Ammortamenti e svalutazioni 92,8
Costi per servizi e godimento beni di terzi 107,5
Oneri da gestione diritti 4,9
Costo acquisti materie prime e merci 19,5
Altri costi ed oneri 30,6
TOTALE 436,8

I Proventi da gestione diritti calciatori, pari a 83,2 milioni di Euro, sono in aumento di 30,6 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2023/2024 per effetto delle plusvalenze realizzate nel mese di giugno 2025 con le cessioni di Reijnders, Pellegrino e Kalulu rispettivamente al Manchester City, Boca Juniors ed alla Juventus e da maggiori ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori (+5,3 milioni di Euro), e maggiori proventi diversi da gestione degli stessi (+14,3 milioni di Euro) riconducibili principalmente a maggior valore sell on fee.

Gli Altri ricavi e proventi ammontano a 35,4 milioni di Euro (29,6 milioni di Euro nell’esercizio 2023/2024) e si riferiscono principalmente per 11,8 milioni di Euro (15,9 milioni di Euro nell’esercizio 2023/2024) a sopravvenienze attive principalmente relative al rilascio del fondo rischi in relazione al Settlement Agreement UEFA e ad altri ricavi e proventi di natura residuale.

Il Costo del personale, pari a 187,2 milioni di Euro, evidenzia un incremento complessivo di 3,2% (+ 5,7 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2023/2024) dovuto al maggior costo della “rosa” calciatori.

Gli Ammortamenti e svalutazioni ammontano a 116,5 milioni di Euro e si incrementano di 23,7 milioni di Euro (25,6% rispetto all’esercizio 2023/2024), prevalentemente a seguito di maggiori ammortamenti dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori per 8,8 milioni di Euro quale conseguenza dalla campagna trasferimenti 2024/2025, maggiori svalutazioni dei diritti alle prestazioni pluriennali calciatori per 5,5 milioni di Euro e da maggiori svalutazioni immobilizzazioni materiali per 8,7 milioni di Euro per la sospensione dell’iter amministrativo per la realizzazione del progetto del nuovo stadio nel Comune di San Donato.

Articoli correlati
Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"... Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"
Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia" Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia"
Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma... Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma Pulisic
Altre notizie Serie A
Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"... TMWTurci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"
Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto... Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul... Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul secondo"
Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia" Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia"
Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma... Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma Pulisic
Como, Fabregas perde un pezzo: Goldaniga dovrà operarsi, l'entità dell'infortunio... Como, Fabregas perde un pezzo: Goldaniga dovrà operarsi, l'entità dell'infortunio
Bisoli: "La Fiorentina ha fatto bene, Goretti di calcio ne sa tanto. Difetti? È troppo... Bisoli: "La Fiorentina ha fatto bene, Goretti di calcio ne sa tanto. Difetti? È troppo buono"
Brugnera consiglia Pisacane: "Fregatene del turnover. Al Cagliari bastano 20 calciatori"... Brugnera consiglia Pisacane: "Fregatene del turnover. Al Cagliari bastano 20 calciatori"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
4 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Match ball 18:35Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine top news n.1 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.3 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.4 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.5 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.6 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.7 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Immagine news Serie A n.3 Ferri: "Gasperini valore aggiunto della Roma. Genoa, De Rossi è la scelta giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine news Serie A n.3 Il nuovo allenatore della Fiorentina secondo Merlo: "Vanoli o Palladino. Andrei sul secondo"
Immagine news Serie A n.4 Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia"
Immagine news Serie A n.5 Allegri perde l'unico centravanti che ha ma sorride lo stesso. Il Milan ritrova l'arma Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas perde un pezzo: Goldaniga dovrà operarsi, l'entità dell'infortunio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”
Immagine news Serie B n.2 Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Immagine news Serie B n.6 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Eklu si racconta: “Il numero conta poco, la forza viene dal gruppo e dai tifosi”
Immagine news Serie C n.2 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.3 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.4 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Immagine news Serie C n.6 Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?