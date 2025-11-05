Maicon sull'ex compagno Chivu: "Sapeva di dover fare subito bene dopo 2 finali"

L'ex esterno dell'Inter, il brasiliano Maicon, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel corso del prepartita di Inter-Kairat in Champions League: "Riaffiorano ricordi importanti, è un piacere vedere Chivu che sta facendo così bene. Ricordi? Ne ho tanti di belli, penso alla prima in cui perdevamo 3-0 in casa e poi abbiamo vinto 4-3. Una partita che mi ha fatto subito capire come sia giocare all'Inter".

Poi ancora su Chivu: "Sta dimostrando questo, sapeva che in 3 anni aveva fatto due finali di Champions, quindi doveva fare subito bene. In Champions in particolare è partito subito benissimo"

Sul turnover deciso da Chivu: "Giocano sempre, ma Chivu deve avere tutta la rosa a disposizione. C'è una stagione intera per usare tutti i giocatori. Secondo me fa bene a fare queste rotazioni".

Sugli avversari dei nerazzurri: "Per loro deve essere una gioia incredibile, girando l'Europa e incontrando squadre incredibili. Però contro l'Inter non devono fare i fenomeni (ride, n.d.r.)".