Foggia, Rossi verso le dimissioni: alla base della scelta, i rapporti tesi con Canonico?

Una giornata sicuramente molto delicata quella che si sta vivendo a Foggia, non solo per il poco esaltante momento sportivo, ma anche per un discorso legato alla panchina: come infatti già emerso nel pomeriggio, mister Delio Rossi, assieme al suo staff, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni al presidente Nicola Canonico, che le avrebbe accettate, tanto che le parti, prima di comunicare ufficialmente la separazione, si sarebbero messe a lavoro per risolvere consensualmente il contratto siglato lo scorso 19 luglio.

Infauste le ultime quattro giornate per i Satanelli, sono infatti arrivate tre sconfitte delle sei stagionali, ma le motivazioni sembra vadano ricercate in altro: come si legge sul portale norbaonline.it, alla base della decisione di Rossi, "i rapporti, da tempo difficili, con il proprietario Nicola Canonico: questa volta la rottura sembra insanabile". Niente quindi a che vedere con la classifica, che comunque, come anticipato, non è positiva.

Per completezza di informazione, guardiamo proprio cosa sta accadendo nel Girone C di Serie C:

Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti