Bari, lesione di alto grado al retto femorale per Darboe: già al via il percorso di recupero

Claudia Marrone
Oggi alle 18:17Serie B
Claudia Marrone

Scenderà in campo venerdì sera il Bari, che nell'anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie B affronterà lo Spezia e, data la vicinanza con il match, si può iniziare a tracciare un bilancio anche sulla rosa. Come infatti noto, la preparazione dei biancorossi agli ordini di mister Fabio Caserta è ripresa subito nella giornata di lunedì, ma senza il centrocampista Ebrima Darboe, infortunatosi nella fase iniziale del match di domenica sorsa per altro vinto contro il Cesena: il giocatore si era sottoposto a esami medici, e gli stessi hanno evidenziato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

A rendere noto il tutto, proprio il club pugliese, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"SSC Bari comunica che gli esami a cui è stato sottoposto Ebrima Darboe per valutare l'entità del problema che lo ha costretto all'uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro il Cesena, hanno evidenziato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra.
Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso".

Ignote, però, le tempistiche del recupero, ma ulteriori notizie verranno sicuramente diramate dal club nei consueti report giornalieri circa la preparazione della prima squadra.

