Inter, risalita Zielinski: "Voglio aprire le strade ai compagni per segnare"

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida che i nerazzurri affronteranno in Champions League contro il Kairat Almaty. Queste le sue parole.

Quanto è importante non sottovalutare l'avversario stasera?

"Sicuramente è un avversario che si è meritato questa Champions. Se la vuole godere al massimo, dovremo essere molto attenti e concentrati

Il tuo gol al volo contro il Verona ha fatto il giro del mondo. Come lo hai vissuto?

"Sono stato bello sereno, ero felicissimo per il gol. Ma dopo la partita pensavo già a questa partita".

Cosa vuoi portare a questa squadra stasera?

"Spero di poter dare tanta qualità, aprire le strade per fare gol, giocare come so per fare bene"