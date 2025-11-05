Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio
In vista del prossimo turno di campionato, prosegue la preparazione della Ternana, che sta provando a dar fastidio al terzetto in vetta nel Girone B di Serie C: certo, Arezzo, Ascoli e Ravenna sembrano destinate a un campionato a sé, ma niente vieta di provarci. Tra l'altro, dall'infermeria rossoverde, arrivano anche buone notizie perché, per la sfida di domenica alla Vis Pesaro, mister Fabio Liverani ritrova Francesco D'Altiero, tornato ad allenarsi quest'oggi con il gruppo squadra.
A renderlo noto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente: "Doppio allenamento oggi per i rossoverdi, tra campo e palestra: ha lavorato con i compagni Francesco D’Alterio mentre per Marco Capuano, Bruno Martella, Marco Garetto, Federico Viviani e Giulio Biondini terapie e “personalizzato”.
Domani per la squadra di Fabio Liverani seduta pomeridiana al Taddei a porte chiuse dalle 15.30".
A completezza di informazioni, ecco anche quella che sarà la 13ª giornata del prima citato raggruppamento di terza serie:
Venerdì 7 novembre
Ore 20.30 - Ascoli Gubbio
Ore 20.30 - Campobasso-Sambenedettese
Sabato 8 novembre
Ore 14.30 - Bra-Pineto
Ore 17.30 - Guidonia Montecelio-Pontedera
Ore 17.30 - Pianese-Rimini
Ore 17.30 - Ravenna-Torres
Domenica 9 novembre
Ore 12.30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14.30 - Perugia-Arezzo
Ore 17.30 - Carpi-Livorno
Ore 20.30 - Ternana-Vis Pesaro