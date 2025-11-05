Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio

In vista del prossimo turno di campionato, prosegue la preparazione della Ternana, che sta provando a dar fastidio al terzetto in vetta nel Girone B di Serie C: certo, Arezzo, Ascoli e Ravenna sembrano destinate a un campionato a sé, ma niente vieta di provarci. Tra l'altro, dall'infermeria rossoverde, arrivano anche buone notizie perché, per la sfida di domenica alla Vis Pesaro, mister Fabio Liverani ritrova Francesco D'Altiero, tornato ad allenarsi quest'oggi con il gruppo squadra.

A renderlo noto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente: "Doppio allenamento oggi per i rossoverdi, tra campo e palestra: ha lavorato con i compagni Francesco D’Alterio mentre per Marco Capuano, Bruno Martella, Marco Garetto, Federico Viviani e Giulio Biondini terapie e “personalizzato”.

Domani per la squadra di Fabio Liverani seduta pomeridiana al Taddei a porte chiuse dalle 15.30".

A completezza di informazioni, ecco anche quella che sarà la 13ª giornata del prima citato raggruppamento di terza serie:

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30 - Ascoli Gubbio

Ore 20.30 - Campobasso-Sambenedettese

Sabato 8 novembre

Ore 14.30 - Bra-Pineto

Ore 17.30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17.30 - Pianese-Rimini

Ore 17.30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12.30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14.30 - Perugia-Arezzo

Ore 17.30 - Carpi-Livorno

Ore 20.30 - Ternana-Vis Pesaro