Inter, Marotta: "Lautaro nostro giocatore di punta. Esposito-Bonny? Sana concorrenza"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Kairat Almaty: "Questo è uno stadio contenitore di grandi valori ed emozioni ma ha fatto il suo tempo ed oggi è una giornata storica, Inter e Milan ne sono diventati padroni per garantire un futuro florido".

Bonny e Pio Esposito sono un valore aggiuto?

"È una sana concorrenza, che siamo riusciti ad allestire con l'obiettivo di fare molto bene, Chivu è altrettanto bravo nel saperli dosare e stasera rientra anche Thuram. La nostra è stata una scelta ponderata, abbiamo un assetto offensivo di alto livello".

Come si fa far ritrovare il sorriso a Lautaro?

"Questo non lo so, perché anch'io sono come lui: non musone, ma serio. Lautaro è il nostro capitano, il giocatore di punta di questa squadra, normale che senta anche il peso delle responsabilità ma è sempre meglio avere giocatori concentrati che sbadati".