La Fiorentina ha scelto, accordo vicino con Paolo Vanoli: tutti i dettagli

Simone Bernabei
Oggi alle 20:08
fonte Niccolò Ceccarini

La Fiorentina ha preso la propria decisione in merito all'allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Stefano Pioli e togliere la squadra dalle sabbie mobili dell'ultimo posto in classifica a cominciare proprio dallo scontro diretto contro il Genoa.

Il club di Rocco Commisso, dopo giorni di riflessioni e valutazioni su almeno 4-5 allenatori attualmente senza panchina come D'Aversa, Mancini e l'ex Raffaele Palladino, ha deciso di puntare forte su Paolo Vanoli, ex tecnico del Torino la cui risoluzione col club granata a questo punto sembra essere solo una formalità da espletare nelle prossime ore.

Il tecnico, ex giocatore fra le altre proprio della Fiorentina, sta discutendo in questi minuti tutti i dettagli economici e contrattuali del suo accordo che dovrebbe legarlo alla società viola per questa stagione con opzione per la prossima, probabilmente legata ai risultati che la squadra otterrà al termine del campionato. La Fiorentina, mentre la squadra è impegnata in Germania in preparazione della sfida col Mainz di domani sera con Daniele Galloppa in panchina, sta cercando di accelerare con l'obiettivo di definire tutto entro le prossime ore e permettere così a Vanoli di essere in panchina già nella prossima sfida di campionato contro il Genoa in programma a Marassi domenica.

