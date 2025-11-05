Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non solo in prima squadra, i problemi del Livorno sono anche nelle giovanili. Con staff in sciopero

Non solo in prima squadra, i problemi del Livorno sono anche nelle giovanili. Con staff in sciopero
Claudia Marrone
Oggi alle 19:50Serie C
Claudia Marrone

Il momento della prima squadra è quello che è, c'è spaccatura all'interno della dirigenza e mister Alessandro Formisano sta allenando da svariate settimane con la cosiddetta 'fiducia a tempo', ma i problemi in casa Livorno non sembrano riguardare solo la prima squadra, perché, stando a quel che si legge sul portale amaranta.it, i problemi arrivano anche dal settore giovanile, con allenatori e staff delle formazioni Under che hanno deciso di scioperare.

Il motivo? Stando a quando riferisce il prima citato sito, da mesi gli stessi attendono di esser messi sotto contratto dal club di patron Joel Esciua, che invece continua a prendere tempo e rimandare. Gli unici che per adesso sotto contratto, perché obbligatorio per regolamento, sono il Direttore Sportivo del settore giovanile Riccardo Caprai e l'allenatore della Primavera 4 Stefano Pratesi. Ma non finisce qui: la decisione è arrivata dopo un lungo periodo di riflessione, che ha visto le spese per le trasferte coperte dai diretti interessati e dal presidente onorario Enrico Fernandez Affricano.

Va da sé, che, se lo sciopero dovesse proseguire (e magari il numero di scioperanti aumentare), salterebbe diverse gare delle giovanili labroniche, con un danno notevole per il sistema calcistico livornese. E anche con un danno di immagine al club difficile poi da rimediare.

