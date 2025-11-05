TMW Genoa, ecco De Rossi: prime foto con il ds Lopez da tecnico rossoblù

E' il giorno di Daniele De Rossi. In mattinata è arrivata la notizia dell'accelerata per l'ex allenatore della Roma. Sarà lui il sostituto di Patrick Vieira, con cui si è interrotto il rapporto dopo la gara persa una settimana fa contro la Cremonese, nonostante la buona prova offerta dalla squadra a Reggio Emilia sotto la guida di Roberto Murgita e Domenico Criscito. Toccherà all'ex campione del mondo del 2006 cercare di far rialzare il Grifone, finito nei bassifondi della classifica dopo dieci giornate di campionato.

Oggi il suo arrivo a Genova

Il suo nome gravitava da diverso tempo attorno ai rossoblù, in ballottaggio con Paolo Vanoli. Alla fine la scelta è ricaduta su DDR che pochi istanti fa ha raggiunto Genova in un hotel del centro insieme al ds Diego Lopez.

Domenica c'è la Fiorentina

L'ex capitano giallorosso si legherà al club più antico d'Italia con un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza e avrà il compito di preparare la delicatissima gara casalinga contro la Fiorentina in programma domenica prossima al "Ferraris". In panchina però non ci sarà in quanto dovrà scontare ancora un turno di squalifica dall'ultima sua esperienza alla Roma in seguito all'espulsione rimediata proprio a Marassi, ironia della sorte, contro il Genoa.