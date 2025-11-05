Pari col Chelsea, al Qarabag 38mila euro. Pafos, primo successo: Champions League, i finali
E i 38mila euro promessi dal presidente del Qarabag per pareggiare contro il Chelsea - come raccontato da Sky Sport - entrano nelle tasche dei giocatori azeri: eroici i ragazzi di Gurbanov che riescono a difendere il 2-2, sebbene la banda di Maresca abbia riaperto la gara con Garnacho al 53'. Ma alla fine i padroni di casa da Baku riescono a stoppare i Blues e a portarsi a 7 punti, a sole due posizioni dagli inglesi che invece devono recriminare la poca determinazione nel primo tempo e la mancanza di efficacia sottoporta poi.
Vittoria pesantissima per il Pafos in casa, invece. Trionfo ai danni del Villarreal che porta i primi 3 punti di questa edizione di Champions League: finisce 1-0 contro il Submarino Amarillo, che pecca di imprecisione negli ultimi metri e butta via una gara sulla carta agevole.
I finali delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0
47' Luckassen (P)
Qarabag - Chelsea 2-2
16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)
Champions League, le gare di oggi
21:00 Ajax - Galatasaray
21:00 Benfica - Leverkusen
21:00 Club Brugge - Barcellona
21:00 Inter - Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Dortmund
21:00 Marsiglia - Atalanta
21:00 Newcastle - Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. PSG 9 (dr +9)
4. Inter 9 (dr +9)*
5. Real Madrid 9 (dr +6)
6. Liverpool 9 (dr +5)
7. Tottenham 8 (dr +5)
8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*
9. Manchester City 7 (dr +4)*
10. Chelsea 7 (dr +3)
11. Sporting Lisbona 7 (dr +3)
12. Qarabag 7 (dr +1)
13. Newcastle 6 (dr +6)*
14. Barcellona 6 (dr +5)*
15. Atletico Madrid 6 (dr +1)
16. Galatasaray 6 (dr -1)*
17. PSV 5 (dr +2)
18. Monaco 5 (dr -2)
19. Pafos 5 (dr -3)
20. Atalanta 4 (dr -3)*
21. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
22. Napoli 4 (dr -5)
23. Marsiglia 3 (dr +2)*
24. Juventus 3 (dr -1)
25. Club Brugge 3 (dr -2)*
26. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*
27. Royale Union SG 3 (dr -8)
28. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -4)
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*
35. Benfica 0 (dr -5)*
36. Ajax 0 (dr -10)*
*una gara in meno