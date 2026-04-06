Bremer e McKennie lanciano la Juventus: Genoa sotto 2-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo all'Allianz Stadium, all'intervallo Juventus-Genoa è sul 2-0..

La Juventus sa qual è l'importanza della partita e infatti inizia fortissimo, passando in vantaggio al 4' con Gleison Bremer, che approfitta della spizzata di Kelly e, complice una deviazione di Vasquez, batte Bijlow e fa 1-0. Il Genoa è in confusione e poco dopo Yildiz e Thuram ci provano con due conclusioni da fuori che non creano grossi grattacapi all'estremo difensore ex Feyenoord. La Vecchia Signora non finisce più di spingere sull'acceleratore e al 17' raddoppia con Weston McKennie: fuga sulla destra di Conceicao, appoggio arretrato per lo statunitense e piattone alle spalle dell'incolpevole Bijlow.

L'unica nota negativa del primo tempo dei bianconeri è l'ammonizione di McKennie. Lo statunitense entra duro a centrocampo al 26' e rimedia un giallo, che gli costerà carissimo. Spalletti infatti non potrà schierarlo nello scontro diretto con l'Atalanta, in programma il prossimo sabato. La pericolosità del Grifone è pressoché nulla e così è sempre McKennie a sfiorare il 3-0 su assist di Yildiz al 43'. Dopo il cross di Conceicao e la sponda del turco, l'ex Schalke 04 si divora dall'area piccola la rete che avrebbe chiuso il match. Chi è in grande forma è proprio Conceiçao, che si mette in proprio al 45' e di destro lambisce il palo. De Rossi dovrà cercare di riorganizzare i suoi nello spogliatoio.

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